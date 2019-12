Recordando a 'El último de la fila'

La felicidad es eterna mientras dura en la vida y en el fútbol, parte de aquella. Es una cuestión inevitable, fría matemática. Cuanto más partidos sume un equipo sin perder, más cerca está de la derrota. Esta verdad siempre se cumple y por eso lo es. El primer revés del Gobierno Gutiérrez fue amargo, como lo son todos, pero resulto más sorprendente, si acaso, por las formas en las que se produjo. Dos de los tres golesencajados llegaron a balón parado -uno de penalti- y el otro se produjo tras un mal despeje al centro del área. Esta triple circunstancia no es normal en el segundo de la clasificación y serio aspirante al ascenso. Es más propio de un cuadro de la zona baja de la tabla. Como quiera que los dos goles cedidos en la jornada anterior fueron de una factura idéntica, tras un saque de esquina y una defectuosa acción defensiva, el dilema pasa por saber si asistimos a una cuestión estructural o coyuntural. El deseo es que el problema fuera pasajero y transitorio, pero no lo parece. La UDA tiene problemas defensivos. La zaga, portero incluido, es al fútbol lo que la cabeza es al ser humano. Se trata de una zona de vital importancia. Da y quita. Suma o resta. No hay términos medio. La casa de cada vecino comienza en el portal, que es como la carta de presentación de todo el bloque. Los rojiblancos han cedido cinco goles en las dos últimas semanas contra dos equipos recién ascendidos y otros tres frente a un Tercera División en Copa. Esos ocho goles denuncian un mal trabajo del equipo en defensa, les alejan de la tarjeta ideal y son un serio motivo de preocupación. El equipo tiene gol, pero flojea atrás. Y los equipos que están arriba son los que ceden poco en defensa. Se puede decir de muchas formas, pero a este periodista la que más le gusta es aquella que dice: "Cuando la miseria entra por la puerta, el amor salta por la ventana" que cantó el grupo 'El Último de la Fila', en su primer álbum.