En menos de una semana vuelve la liga, que no la competición doméstica, por aquello de que estos días se ha disputado una Copa del Rey que el Almería entregó sin ninguna oposición en el lodazal de Carballiño en su último partido oficial. Pese a lo que se pueda pensar, pasar de la mejor final que se recuerda de un Mundial -y que ha servido para coronar a Messi con el único gran título que le faltaba- a esos encuentros en césped artificial rodeados de gradas supletorias tiene su encanto. Sirve, entre otras cosas, para advertir la gigantesca desconexión que muchos hemos experimentado durante este parón que ha durado poco más de un mes, pero que nos ha depurado por completo. Así, requería un sobresfuerzo reconocer a los entrenadores de algunos equipos de Primera o rememorar qué jugadores destacaban en esos rivales directos que tan estudiados parecíamos tener allá por noviembre. Un ejercicio de recapitulación al más puro estilo previa de examen.

Sin embargo, no está del todo mal lo de recordar y olvidar. En el caso del Almería, se echa de menos volver a experimentar la sensación de equipo total en el Mediterráneo, un conjunto alegre que parecía haberse encontrado a sí mismo antes del paréntesis mundialista y que, incluso, ya se estaba permitiendo el lujo de dejar porterías a cero. Por el contrario, no estaría de más olvidar de una vez por todas la versión del equipo fuera de casa, horripilante en cuanto a números y algo más liviana en cuanto a sensaciones, con alguna actuación que mereció mayor premio, pero con un cómputo global paupérrimo. Empezar por Cádiz como escenario en el que mostrar la imagen de local en un escenario visitante es el reto inmediato de este Almería. Si eso sucede, el subidón con el que volveríamos de Cádiz los almerienses desplazados no nos lo igualarían ni diez Mundiales. Unos tienen sus tres estrellas. Nosotros tendríamos nuestros tres puntos. Allá cada cual con lo que prefiera.