No ha eclipsado la reinaguración del Cable Inglés el discurrir de la Pasión por calles y plazas de las cofradías. A muchos de los políticos asistentes los vimos contemplando las cofradías como en su día hizo Calvo Sotelo en el Paseo de Almería. Pero hoy quiero escribirles sobre la musicalidad, recordar su evolución como pudimos comprobar en la Magna de octubre con la presencia de las mejores bandas en el contexto procesional. Recordemos cuando hasta hace algo más de tres décadas la Semana Santa comenzaba el Miércoles Santo con la ansiada salida de la Hermandad con el vulgo de los Estudiantes en una Plaza de la Catedral expectante y un público que se unía a las voces de Esperanzacuando cruzaba el cancel de la puerta, que diseñó Juan de Orea. La tradición marcaba que una vez concluido, el exorno floral se presentase en las puertas y los presentes rezaran para que el buen tiempo acompañara. En estos recuerdos he de comentar el tema musical, cómo ha ido evolucionando con el trancurso de los años. He observado cómo en los puestos de chucherías lo que predomina son los tambores y cornetas, que encarecidamente solicitan los hijos a los padres cuando los ven. Este aspecto musical fue el germen de la creación de las bandas de cornetas y tambores de jóvenes ilusionados con la música, como Silencio, Angustias, Amor o Macarena, que en la actualidad han dado paso a formaciones más preparadas cuyos componentes han salido de los conservatorios: Santa Cruz, Nuestra Señora del Mar, Nuestra Señora del Carmen, Santa Cecilia, Los Iris... Hay ciertas quejas d elos parones de las cofradías, no es de recibo que se produzcan teniendo en cuenta que, habiendo dos hermandades, nos acerquemos a media hora de espera. La pesadez del parón es perjudicial tanto para el cortejo como para los que lo contemplan, por lo que la fórmula debe de ser equilibrada para todos en función de los kilómetros a recorrer y sus dificultades. Las cofradías tienen que ver que son una catequesis plástica de los Misterios de la Pasión en la calle, tienen que cumplir y respetar los horarios teniendo en cuentan que sin nazarenos o costaleros, no tendría sentido salir a mostrar la fe.