Recuperando efectivos

Londres, 13 de mayo de 2021. Estimado Navarro, la crisis de resultados que ha atravesado el equipo se puede explicar desde la caída anímica, las decisiones del VAR, la inflexibilidad de Gomes y también la falta de continuidad en el once de gala. De los 8 últimos encuentros, solo en uno jugó junta la defensa titular (Balliu, Cuenca, Maras y Akieme) y el doble pivote motor del equipo (Samú-Morlanes). Este dato ha tenido un papel importante, ya que con esa alineación es cuando hemos visto mayor consistencia en el Almería. El hecho de que se estén recuperando y puedan estar a disposición de Rubi es una gran noticia. Tienen los 4 próximos partidos para ponerse a tono y volver a competir como hace no tantos meses. Sigo convencido de que por plantilla y juego merecemos ser el tercer equipo del ascenso, pero también tengo claro que en fútbol 1 + 1 no siempre son 2... El próximo partido, dramático para el Albacete, con el agua al cuello, tiene que ser el de la confirmación de que han superado el bache y van en línea ascendente...