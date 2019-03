Reflexiones de cuaresma

Cuando iniciamos una nueva cuaresma, cuya antesala nos ha ido envolviendo en actos cofrades desde el pasado mes de enero, con los primeros ensayos y pregones, carteleria presentada en artísticos murales de pintura y fotografía, qué se han ido fundiendo entre sones acompasados de estrenos de marchas procesionales dedicadas a titulares de hermandades, ensayos y conciertos.

De una juventud que esta ocupando los puestos de responsabilidad de las hermandades, de juntas que con esmero preparan los actos con el fin de dar un realce a los mismos, he de decir que en lo muchos que he asistido he observado una muy buena presencia de Cofrades, que andan comprometidos en sus hermandades en estos tiempos de desasosiego.

Pero se impone de sensatez, en tiempos revueltos las hermandades deben de dar ejemplo de compromiso, de ser núcleos de Fe, de ser participes en la vida parroquial, La Cuaresma es tiempo de conversión y de reflexión, para ir creciendo en un mundo mejor.

Ante tanto laicismo, las hermandades debe de ser imagen de una iglesia viva, llenas de sentido pastoral, como decía un costalero "hay bajo la trabajadera, se siente la soledad, el amor, el sentido de que hay algo que te hace apartarte del trasiego cotidiano y pensar durante unas horas "

Por ello la Cuaresma debe de servir, para encontrarse uno a sí mismo, durante este tiempo de cambio, se nos hace la reflexión y meditación como eje de nuestro día a día, hagamos de estos días santos un proyecto de vida renovada, que nuestra ilusión se transforme en una llama viva que sea ejemplo de que cuando miramos el rostro de ese Cristo, nos demos cuenta de que también a nuestro alrededor hay muchos Cristas que llevan su propia cruz a cuestas.

En estos días se ha iniciado el Quinario al Santo Cristo de la Escucha, acerquemos a él cada viernes el es el Señor de Almería.