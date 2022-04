Reflexiones de una pasión recobrada

Ha sido la Semana Santa del reencuentro de miles de anónimos Cofrades, la vuelta a una cierta normalidad tras algo más de dos años, con novedades que quedaron guardadas hasta estos últimos días.

Si tuviésemos que poner un titular a esta pasión en las calles seria la Esperanza resurgió de las cenizas, las hermandades se hicieron Cofradías en el sentido más amplio de la palabra, se cumplió el fin de estas hacer estación de penitencia.

Es el momento de las reflexiones de poner encima de la mesa aquello que haya que mejorar o corregir, hagámoslo escuchando, todos deberíamos de aportar ideas, llámese horarios, carrera oficial, buscar alternativas en caso de incidencias (Climatológicas) en fin no busquemos el protagonismo personal sino que avancemos en la colectividad.

No es de recibo que el cortejo oficial de la semana santa tenga que estar en su estación de penitencia en la Catedral y a su vez la hermandad de Caridad este haciendo lo propio en la misma puerta y demore el que continúe el cortejo, tenemos que tener previstos planes de contingencias- por cuestiones de lluvias o de otros aspectos climatológicos, porque no montar una carpa prevista para acoger dos pasos en caso extremo o de necesidad en un lugar accesible en el tramo de la carrera oficial…?- no podemos tomar decisiones no colegiadas o consensuadas por la propia Junta de Gobierno, tenemos que asumir responsabilidades, las hermandades no son el lugar para ir a pasar el tiempo o a echar un ratillo de tertulia- se puede hacer- pero las hermandades tienen otros fines Evangelizadores.

Pero estas reflexiones y otras son las que tendrían que realizar la Agrupación y todas las Cofradías, no justificar que todo ha ido muy bien, que había, muchos fieles viendo el cortejo, ah sí hemos repartido todas las túnicas, claro aquel que solo vea, lea o escuche los datos que aportan las Cofradías y no se dé cuenta de que muchos de sus integrantes salen dos o tres veces, costaleros, penitentes, mantillas tenemos que estar en el día a día de las hermandades en sus cultos en que a las Juntas de Gobierno se les hace duro el continuar y luego termina una junta y desaparecen y yo me pregunto y dejo la pregunta ahí… · Que ocurre en este día a día en las Hermandades ¨ cómo es posible que haya procesiones que el numero de penitentes por sección solo sean una veintena o treintena a lo sumo , eso si contamos a los cien de la banda, que es importante pero no es el sustento diario de la Hermandad.

En fin creo que ha sido una muy buena semana santa para sacar reflexiones que nos conduzcan a metas mayores de implicación y participación.

¡Feliz tiempo de Pascua!