Regreso al futuro rojiblanco

Hace justo un año de lo de Lugo, de aquella agónica salvación de la UDA en espera de que la Cultural no marcase en Soria, una vez finalizado el encuentro en tierras gallegas. En el artículo posterior a aquel pre-infarto deportivo me llegué a despedir de Alfonso García, teniendo en cuenta sus declaraciones en caliente en Lugo, tras certificar la salvación y ofrecer el club públicamente sin pudor al mejor postor, junto a las negociaciones que por mucho que negara el mandatario rojiblanco, se seguían produciendo. Hubiese sido más sencillo acertar una primitiva que vaticinar lo que iba acontecer durante los siguientes 365 días. Aquí estamos, vivitos y coleando, quizá con falta de costumbre a la hora de redactar sobre partidos intrascendentes, como si ya estuviéramos inmersos en la época de fichajes. El caso es que todo sigue igual a nivel institucional, solo Soriano abandonó momentáneamente la nave, pero después de la aventura arriesgada en la que se embarcó el presidente, con un Fran Fernández encontrado a última hora, más que buscado, y una plantilla con más incógnitas que la nueva composición del Ayuntamiento de Barcelona, el más pesimista de los aficionados se puede dar con un canto en los dientes. Alfonso es el club, como el club es Alfonso. Hemos visto cómo se han reinvertido las cantidades percibas por las ventas de un club que necesita fabricar jugadores de la nada para subsistir, pero desde hace un tiempo dichas ventas sirven para tapar otros agujeros. Los aficionados se quejan de las escasas cláusulas de rescisión de la entidad, pero no piensan que estas van en consonancia de la cuantía de las fichas anuales de los jugadores. Ya se han renovado a algunos baluartes, pero me temo que si no son 17 las nuevas incorporaciones, cerca se va a quedar la cifra de la próxima campaña. En Las Palmas se ratificó, una vez más, que Fernando (puede haber sido decisivo para el Pichichi de Álvaro) está tan o incluso mejor preparado que René y que Demirovic ha resultado ser el fracaso de esta temporada. Estoy convencido de que si se hubiese confiado en Sekou, con sus virtudes y defectos, algún rédito más interesante se hubiese obtenido. Chema renovó, pero no hay manera de que a este jugador se le extraiga todo el jugo posible, ya que la única manera de hacerlo es a base de darle partidos y sobre todo muchos minutos. Un jugador que por sus características, y salvando las distancias, debe crecer como lo hizo el exazulgrana Xavi. Chema es de ese corte, requiere confianza y rodaje sobre el campo y ni siquiera en un partido tan insulso fue de la partida. Jugadores que van y vienen, entrenadores más o menos queridos que cumplen su ciclo, pero ahí continúa Alfonso (que nadie olvide su imborrable legado) emulando a Pedro Sánchez, con su manual de resistencia. Cuando hace un año el presidente parecía estar pidiendo árnica deportiva, ahora se encuentra con unos inesperados valores al alza a la espera de acertar otra primitiva futbolística. Experiencia tiene, pero al igual que fútbol es fútbol, la suerte hay que buscarla, y no siempre llega