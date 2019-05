Ayer un buen amigo me envió una foto en la que aparecían Pablo Casado y Teodoro García Egea con un joven que llevaba una camiseta de la memorable película Regreso al Futuro, que los de mi generación recordarán perfectamente. Esa imagen me hizo recordar un diálogo entre los dos protagonistas que bien podría ser una metáfora perfecta de los objetivos que nos planteamos en el Partido Popular de cara a las próximas elecciones del 26-A. En una de las conversaciones, Doc le dice a Marty "-Tienes que venir conmigo", a lo que éste le responde "-¿a dónde?"; "!De regreso al futuro!", contestó con entusiasmo el viejo profesor. Ahí es donde queremos llevar a nuestro País nuevamente, al futuro, de la mano del Partido Popular, que fue quien en el pasado mejor gestionó en España. Queremos que los españoles nos acompañen al futuro, porque ir solos no tiene sentido. Queremos que los españoles nos acompañen al futuro, porque ya lo hicieron en el pasado y los resultados son bien conocidos. Queremos que nos acompañen al futuro porque nosotros tenemos la experiencia de la que otros carecen. Queremos que nos acompañen al futuro porque somos el único partido del centro derecha español que ha demostrado su capacidad para solventar los problemas de nuestro País. Como concluía la película, el futuro está en sus manos.