Regreso al futuro

El Rubial suele ser una visita obligada de nuestras pretemporada. Es idóneo por cercanía, pero también por las relaciones de nuestro anterior propietario con su pueblo y las relaciones de nuestro club con Alfonso García. Ya estuvimos allí en verano y hoy volvemos en el marco de la eliminatoria de Copa del Rey. Alfonsismo contra Turkismo. Kaluchismo contra Sadiqismo, aunque es improbable que veamos este duelo. Pasado contra presente y futuro de un Almería que quiere seguir creciendo en el fútbol nacional e internacional. La temporada pasada, la Copa fue un gran aliciente para el Almería de Pepe Gomes y sus revolucionarias rotaciones. La competición de los rojiblancos fue histórica, con el 5-0 al Alavés, épica con los penaltis contra Osasuna y orgullosa con el duelo ante el Sevilla, permitiéndonos el lujo de seguir con nuestras rotaciones, jugar con el equipo B, y aun así plantar cara a todo un equipo de Champions. Es una competición que, no obstante, perjudica más que beneficia a los clubes pequeños y aunque ha mejorado con las eliminatorias únicas, puede ser un obstáculo para un club como el almeriense que tiene como objetivo el ascenso a Primera. Rubi, a diferencia de Gomes, no hace rotaciones tan salvajes y son pocos los jugadores que podríamos considerar como indiscutibles. Ha conseguido enchufar a todos y hacer una piña en el vestuario. El equipo líder destacado de Segunda tiene una prueba de fuego hoy, ya que en este caso la derrota podría levantar dudas que la plantilla no tiene hasta la fecha. Rubi moverá el equipo y habrá oportunidades para alguno del filial. También habrá presencia almeriense en la grada con esas 800 entradas que el club murciano ha cedido. #lacopamola, dice la Federación. El Almería espera no ser hoy noticia por ser uno de los eliminados. Y después, con el pase asegurado, a centrarse en el Fuenlabrada para volver a la senda de los triunfos tras el empate ante el Huesca. Es importante mantener el momentum y que el Almería acabe como un tiro 2021, como campeón de invierno y con un colchón de puntos sobre sus perseguidores...