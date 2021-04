El ascenso directo comienza a ser una misión imposible para el conjunto de José Gomes. Tras el partido contra el Espanyol, la sensación es de adiós a un último tren que pasó por Almería el lunes. Ya se ha comenzado a hablar de los play off, desde el propio entrenador hasta jugadores importantes como Morlanes, Samú Costa o Maras. Evidentemente, a ningún integrante de la plantilla le gustará jugarse subir a Primera División en este formato. Porque, si algo nos dice la corta historia de estas eliminatorias, es que asciende el que mejor llega física y anímicamente. Dos puntos en los que el Almería está lejos de su mejor versión. El bajón de los rojiblancos evidencia la falta de frescura de los últimos encuentros, a lo que hay que sumar una fragilidad mental notable. El gol del Espanyol del otro día es el reflejo de ambas cosas. Primero, por una concatenación de errores defensivos que permiten a Dimata rematar solo en línea de gol. Y segundo, porque tras ese tanto, las posibilidades de que el cuadro indálico volviera a ponerse por delante eran ínfimas. Por ello, lo que toca ahora, sin perderle la cara al día a día y a los partidos que quedan, es reiniciar la partida. Iniciar un proceso de preparación futbolística y, sobre todo, mental, para llegar de la mejor forma posible a los play off. En esos teóricos cuatro partidos, el Almería se volverá a encontrar con sus antiguos fantasmas, desde los rivales directos a los que solo ha vencido una vez (Rayo Vallecano por 0-1) hasta esos tramos en los que no seas mejor que el contrario. Saber gestionar todo va a ser vital si se quiere ascender este curso. También debe ser un reinicio de una partida táctica, en la que Gomes debe introducir cambios en el sistema, ya sea jugar con dos puntas, tres centrales u otra variación, y cambios en los recursos que se introduzcan desde el banquillo. Por último, mejorar defensivamente también será clave. Reiniciar la partida.