Reinventarse o morir

El fútbol español está obligado a reinventarse. La salida de Leo Messi, con seguridad el último icono de lo que no hace tanto tiempo vez fue la mejor liga del mundo, dice adiós a 20 años en el Fútbol Club Barcelona. Neymar, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos y ahora el argentino, dejan un vacío estelar que, visto lo visto, costará volver a llenar. No es solo una cuestión de romanticismo, son matemáticas puras. Una competición carente de referentes planetarios, es mucho menos atractiva para marcas y patrocinadores, y si me apuran, para jugadores que veían en nuestro país la posibilidad de llegar a la cima de su carrera. Barcelona y Real Madrid, seguirán siendo grandes clubes, pero han cedido o no han podido con otros clubes respaldados por verdaderos estados donde el dinero es lo de menos. En esa lógica tiene sentido la Superliga, solo como un escudo ante tanto jeque entretenido con el fútbol. Lo que hasta ahora los grandes de nuestra liga le hacían a los demás, es decir, tentar a los jugadores con dinero y gloria, ahora se les ha vuelto en contra. Los galácticos del fútbol profesional hoy están en el PSG, porque el club parisino se ha convertido en el franquiciado de muchas estrellas internacionales. El Mánchester City lo hace de otro modo, pero ni siquiera la pandemia ha frenado las inversiones y el equipo dirigido por Guardiola rompe un mercado en caída libre, con la contratación del extremo del Aston Villa, Jack Grealish, por 117 millones de euros. El Chelsea del millonario ruso Román Abramovich quiere cerrar el pase de Romeo Lukaku por unos 115 kilos. Al parecer ninguno de los dos se esperaba la salida de Messi del Barcelona, porque tal vez se hubieran planteado el fichaje del astro. Si finalmente Leo acaba en el PSG, el equipo parisino, sin dudas sería en la teoría, el equipo más poderoso de todos los tiempos. Otra cosa es que funcionen todos juntos o que la llegada de Messi, le abra la puerta definitivamente a Mbappé. Las lágrimas de Leo, se secarán con petrodólares. Esta es la vida. Este es el fútbol.