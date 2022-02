Reivindicando a Samú Costa

El grande contra el pequeño. Tantas veces hemos visto partidos así, que no nos debería de extrañar este último choque de la UDA ante el Mirandés en el Mediterráneo. Tanto el Madrid como el Barça han disputado multitud de encuentros en los que apenas jugaron bien frente a rivales inferiores que incluso llegaron a dominar, pero que a la postre se les escapó el partido en las áreas. Grosso modo, es lo que aconteció ante el Mirandés, con dominio en el juego de los burgaleses en la parcela central y de los almerienses en las áreas, a la hora de atacar y defender. Se necesitarían dos manos para contar las oportunidades claras de los de Rubi y una, o casi ninguna, de los de Etxeberría. O sea, en donde se deciden los partidos, superioridad total de los rojiblancos. Ahora bien, no nos deberíamos de conformar con eso, porque en esta liga no solo hay contrarios asequibles. Para obtener las máximas posibilidades de victoria en los choques ante los adversarios más directos, que se avecinan en marzo y en abril, habrá que dominar más facetas del juego, sobre todo en lo concerniente a la parcela central. Analizando las deficiencias de este último encuentro, vimos a De la Hoz demasiado incrustado en labores defensivas, a Portillo en una banda ofensiva sin ser extremo, a Robertone perdido en la marabunta sin saber su función y tan solo a Samú multiplicándose con acierto en labores defensivas y ofensivas. ¡Cuánto se echa en falta a un buen acompañante de Samú de corte creativo! Con esa figura, la enorme estampa del centrocampista luso brillaría aún más. Claro que Sadiq fue y será decisivo, pero últimamente se minusvalora la aportación de Samú; no en vano, su pase en Málaga a Portillo, que dio a origen a la jugada del tanto de la victoria, fue de los que solo es capaz de dar un centrocampista de una técnica depurada, y sin embargo el jovencísimo jugador luso atesora múltiples cualidades. Si con 21 años hace todo eso, habrá que imaginar lo que en su madurez puede llegar a ofrecer. Tampoco me quiero olvidar de un jugador que vuelve por sus fueros, siendo de nuevo desequilibrante; me refiero a Akieme. Buena noticia para Rubi, porque cuando el lateral irrumpe hacia el área rival, suele romper todos los esquemas de las líneas contrarias. Bienvenido de nuevo, Akieme. Lo que a un servidor le llenó de orgullo fue la presentación del encuentro en el estadio. Es como si nos trasladaran a un partido de competición europea o a la mismísima NBA, con la música rockera que da alas, el juego de luces, los nuevos videomarcadores, el horrible himno tipo El Arrebato a capella...tan solo falló la acústica, muy deficiente si se quiere estar en consonancia con lo que se pretende ofrecer. Y la afición, de diez, como hacía tiempo que no se comportaba. En realidad, todo estuvo genial en la noche del domingo, excepto esa falta de control en el centro del campo y la faena que se le hizo a una afición que renace y que tuvo que soportar la falta de tacto del "ingeniero" de turno que ordenó una ruta alternativa del autocar del equipo a la llegada al estadio. La sociedad está llena de...