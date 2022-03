El fútbol es un deporte de corte simplista. Ganas si metes más veces la pelota en una portería que tu contrario. Sencillo. Eso en la teoría, pero cuando se lleva a la práctica, sobre todo en el profesionalismo, la cosa cambia sobremanera. El final es el mismo, con la diferencia de los mil y un matices que se pueden aplicar. Presión, estados de ánimo, físico, el desarrollo de los partidos. Por eso no comparto nunca los relatos prefabricados antes de cada duelo, sabiendo las palabras y los apelativos que se deben de usar para alabar o criticar a un equipo tras el pitido final del colegiado sin tener en cuenta nada de lo visto. Es paradójico que, aquellos que rehúsan de la estadística, basen después todo su argumentario en dos cifras: los goles del rival y los de su equipo. Claro, no voy a ser tan cretino de obviar la importancia del resultado. Faltaría más. Pero nunca he acabado de entender la poca cintura para analizar noventa minutos de juego. Parece que no se puede perder jugando a tu nivel habitual y viceversa. En un mundo tan pasional, tampoco voy a ser el adalid del temperamento. Ni me apetece ni me toca serlo. Ahora, pienso que hay que relativizar la situación. Después del partido de Tenerife, se abrían botellas de champán celebrando la vuelta a Primera. Cuando caes ante el Girona en casa, poco menos que estos jugadores no valen ni para estar en la categoría. Lo vivido en el último encuentro tuvo que suponer un fuerte golpe para el vestuario, pero pocos entrenadores han manejado mejor a un grupo como lo está haciendo Rubi. Este año, tras muchas temporadas de vestuarios rotos en la recta final, parece que la estabilidad se ha asentado como fuerte de este bloque. En Huesca será otra historia, un capítulo por descubrir. Al igual que frente a la Ponferradina o Valladolid. Así hasta final de curso. Un libro al que le faltan nueve páginas en blanco. No las manchemos ya de relatos prefabricados.