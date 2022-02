Parece claro que, como Leonardo di Caprio en The Revenant, la afición del Almería empieza a renacer. Ni siquiera hablo de un despertar, a no ser que sea comatoso. Desde hace años, siempre dio la sensación de que la población inactiva del Mediterráneo había supuesto un escollo a la población activa. A mí, tengo que serles sinceros, nunca me ha valido la gente acomodada y postrada en su asiento como argumento del poco clima futbolístico que se ha respirado siempre en el estadio del Almería. Y el tiempo ha demostrado que solo faltaba dar el paso. La acción frente a la inacción. Esto es más viejo que andar pa' lante. ¿O acaso alguien piensa que los que nunca han sido dados a animar han desaparecido por arte de magia? No, amigos. Es un colectivo tan numeroso como lo era antes. Solo que ahora, los que siempre hemos concebido la animación activa, colectiva y sin represión como pieza inexorable del fútbol, hemos empezado a creérnoslo. A creer que las voces de unos pocos, potentes y con cuerda para rato, hacen insignificante la parsimonia de otros. Vaya por delante que concibo sendos comportamientos como formas respetables y legítimas de ir al fútbol. Pero, entiéndanme, me siento más del primer frente. La afición del Almería está empezando a recoger lo que sembró en aquel día en Málaga. Hoy, recogerá lo que sembró el domingo, en aquel boicoteado recibimiento. Y así. Esta ciudad ya ha empezado a creérselo, que era lo que le faltaba. No hay que remontarse muy atrás para recordar cómo mirábamos con cara de veinte duros a quien proponía cantar el himno a capela o hacer un recibimiento a las puertas del Mediterráneo. Ya hemos hecho lo más complicado. Sigamos arropando a este equipo, que bien lo merece. Ayudemos a Grada Joven, que tantos años lleva necesitando este empujón social. El camino se hace al andar. Y parte del camino es el final. Poco a poco, Almería.