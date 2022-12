En la semana en la que se anuncia el homenaje a una leyenda como José Ortiz, el tema más candente es la renovación de César de la Hoz. De leyenda viva del Almería a uno que va camino de ello. Es triste pensar que esta podría ser su última temporada como rojiblanco. El futbolista acaba contrato este verano y, en caso de no llegar a un acuerdo, podría negociar con cualquier equipo a partir de enero. Alarmas en la capital almeriense. Desde la entidad unionista se debería comenzar un proceso, en pleno crecimiento del club, de poner en alza a los grandes futbolistas de la corta historia de la UDA. Un primer paso será el 27 de diciembre con el delantero zapillero, pero esperemos que no el último. César de la Hoz es el pasado y el presente de este equipo. Suma cinco campañas como rojiblanco y ha sido absolutamente trascendental en el ascenso a Primera División. Para mí, el más importante de la plantilla 21/22. Portador del brazalete de capitán, único pivote puro y la prolongación de Rubi sobre el campo. Sería prácticamente imposible explicar el Almería del último año y medio sin la figura del cántabro. Incluso superando el impacto futbolístico y goleador de una estrella como Sadiq Umar. Es el equilibrio y el temple, el orden y la experiencia. Cuando no estaba el '6', faltaba más que un futbolista. Para más inri, si la política del club no sigue una línea continuista con respecto a los fichajes o renovaciones de los veteranos (Baptistao y Sousa como ejemplos claros y manifiestos), la presencia del centrocampista el curso que viene se va convirtiendo en un asunto prioritario. En un segundo plano, otra renovación en el aire: Fernando Martínez. Cuestión de tiempo que salga a la palestra. Pero, volviendo al protagonista de este artículo, me es indiferente si es tema de representantes, años de contrato o un asunto económico. Absolutamente secundario. Renovación obligatoria. Pasado, presente y ojalá que futuro.