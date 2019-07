El Almería tiene clara su hoja de ruta. Fichar jugadores desconocidos en segunda, que lleguen a coste cero o con un traspaso mínimo, que se revaloricen. Todo ello hay que edulcorarlo con un entrenador que comprenda la filosofía del club y saque un enorme rendimiento a los jugadores unido, por supuesto, a mantener la categoría. Para ello Corona debe escoger los jugadores adecuados, tarea muy difícil y que el año pasado elevó al sobresaliente. Ahora se está repitiendo la fórmula, veremos el resultado a final de temporada. De momento Óscar Fernández como técnico y los futbolistas Yanis, Moreno y Bonnín. Todos ellos procedentes de Segunda B. El caladero que tan buenos resultados le dio el año pasado a la secretaría técnica. Ahora bien, repetir el éxito será misión casi imposible. No solo porque es muy difícil encajar tantas piezas y que den buen resultado sino porque además hay que competir en una categoría de una exigencia muy grande y sacar resultados. Es por ello que en algún momento deberán hacer un esfuerzo con la plantilla, ya sea contratando a dos o tres futbolistas con peso en la categoría y que den un salto diferencial respecto a sus compañeros o reteniendo a jugadores que el año pasado demostraron ser lideres en el campo. Real, Ibiza o Yan Eteki fueron tres pilares fundamentales con los que Óscar Fernández seguro que quiere contar. Con Saveljich teniendo pie y medio en Huesca, retener a los tres futbolistas nombrados sería un gran acierto. No será fácil pero para repetir la fórmula es necesario tener una base desde la que cimentar el equipo. Llegaran más jugadores pero hacer un esfuerzo en que determinados jugadores se queden es igual o más importante que acertar en los fichajes. Sabemos que la UDA no gastará un euro más del necesario y que los futbolistas ven al club rojiblanco como un oasis donde despuntar y encontrar un contrato mejor en equipos de mayor enjundia. El ejemplo de Rioja y probablemente de Corpas y Álvaro son el escaparate para esos jugadores con hambre que quieran revalorizarse.