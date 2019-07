La situación de Juan Carlos Real comienza a cansar, o incluso quemar, a la afición rojiblanca, como es normal después de un periodo tan extenso sin saber qué pasará con él, una de las piezas claves en el plantel de la pasada temporada. El futbolista gallego realizó un curso a las órdenes de Fran Fernández rozando el sobresaliente. El mediapunta coruñés de 28 años fue uno de los grandes protagonistas en la Unión Deportiva Almería esta última campaña en el fútbol de plata nacional, siendo titular indiscutible -39 titularidades- y materializando una decena de tantos más cinco asistencias. Lo inaudito es que cuando agosto asoma por el retrovistor, JC continúe sin anunciar el que será su nuevo destino, si es que no sigue en tierras indálicas. Poco más de dos semanas restan para que la bola comience a rodar en el campeonato liguero español con la apertura de la primera jornada. Sin embargo, esta situación no parece afectar o inquietar ni al gallego ni a su representante, cuya paciencia da muestras de ser infinita cuando menos. Un mes, e incluso más, han tenido para decantarse por una u otra de las múltiples opciones que barajan, tiempo que parece haberles sido escaso para dilucidarse. Innegable es que por méritos deportivos, los números lo avalan, el futbolista se ha ganado a pulso dar el salto a la máxima categoría. Si bien las formas pueden no ser las más adecuadas al desesperar a sus pretendientes con esa enorme pausa a la hora de seleccionar el rumbo de su trayectoria. Según se apunta, en las próximas fechas se conocerá la solución definitiva, si bien para muchos no sería de extrañar que esta se prolongase durante un periodo aún mayor. Los días, las horas, los minutos, los segundos vuelan, mientras la resolución del caso Real prosigue retrasándose y la paciencia de otros comienza a llegar a su fin. Será cuestión de representantes.