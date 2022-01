Una de las muchas palabras que nos ha traído a nuestro día a día esta pandemia es resiliencia. El presidente del gobierno y su gabinete no podían resistirse a usarla una y otra vez en sus mensajes al pueblo soberano. Yo, que llevo 12 años y pico en Inglaterra y estoy acostumbrado a usar "resilience" en mi trabajo en el sistema educativo británico, me sorprendí por escuchar la acepción española, que no estaba tan acostumbrado a usar. ¿Qué es resiliencia? La "capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos", y es una virtud más de la Rubineta. En una semana tan difícil, tras el azote del Covid, con numerosas bajas, el equipo compitió y dio la cara ante Cartagena, Elche y Las Palmas. Y es justo decir que en todos esos partidos mereció mejor suerte. A pesar de las dificultades para trabajar y de las ausencias, vimos a un Almería muy reconocible y seguro. En el Insular de Las Palmas, pese a las dudas iniciales, el conjunto almeriense se rehízo tras el gol canario, logró la igualada y bien pudo acabar ganando. Por ocasiones no fue. Así que, si tenemos en cuenta que el equipo estaba bajo mínimos, físicamente roto, con bajas importantes en todas las líneas, y aun así no dejó de competir, logrando ante Las Palmas, firme candidato al ascenso, un punto visitante, tenemos que ser optimistas. Cuando recupere efectivos y su tono físico seguirá dominando la categoría como lo venía haciendo hasta el partido de Lugo. Precisamente el compromiso en tierras lucenses será el próximo partido. La única explicación para que este choque no se dispute el próximo fin de semana y sí durante la semana, cuatro o cinco días antes de recibir en casa al Eibar, es que claramente van a perjudicarnos. Pero la llevan clara. El equipo está demostrando mucha personalidad en los momentos más difíciles y la afición tiene que estar también a la altura. Es cierto que los rivales han acortado distancias. Nadie dijo que esto iba a ser sencillo. La temporada es larga y el equipo ha demostrado que merece más crédito del que muchos le dan…