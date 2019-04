Cada día que llego a casa de madrugada, que suelen ser la mayoría, después de una noche de tapas con los amigos y alguna que otra cerveza en la barra de Fun Corner, el lugar de reunión ociosa de la comunidad Erasmus en Almería, lo primero que hago es darle al play del vídeo de La Vida Moderna que ya dejé preparado en el ordenador antes de irme a cenar. No puede marcharme a dormir sin mi ración de tres cuartos de hora de humor negro, irónico y, en definitiva, sin filtros de David Broncano, Ignatius y Quequé. El programa de la Cadena SER, que ganó el Ondas el año pasado, ha dado en los últimos años tal fama a Broncano, que ya venía de participar en otros conocidos espacios de humor como Ilustres Ignorantes o, El Club de la Comedia o Late Motiv de Buenafuente, que Movistar convirtió al jiennense en uno de sus iconos televisivos dándole las riendas de La Resistencia, programa que ha estado en boca de muchas tertulias futbolísticas esta última semana por la aparición de Gerard Piqué. El azulgrana pidió ir a La Resistencia vía Twitter, haciendo alarde de sus buenas dotes para el troleo en redes sociales. Como no podía ser de otra forma, dado su tirón, su deseo fue concedido y allí se presentó frente a Broncano para realizar una entrevista cargada de ironía, acidez y mucha polémica por algunas declaraciones del jugador. Independientemente a que gustase más o menos su tono y a que algunas de sus respuestas pudieran rozar lo hiriente, sobre todo para la gente del Espanyol, todo el mundo conoce el juego de Piqué, su controversia, por lo que me extraña que la propia prensa deportiva, esa que ya habla más del corazón que del deporte, haga de todo un mundo con titulares morbosos. Con la cantidad de deportistas que han pasado por La Resistencia en un año, también campeones y campeonas del mundo de distintas modalidades, que dejaron anécdotas muy interesantes, y nunca antes se había nombrado este espacio humorístico de Broncano en los noticiarios deportivos. Está la gente polémica y la que usa la polémica ajena para sobrevivir.