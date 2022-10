Respaldo y tiempo

No ha dado el Almería, dentro de esta mala racha, muestras de impaciencia en torno a la continuidad de Rubi. Lo que antaño eran malas caras en el palco o salidas de tono en los vestuarios, ahora es silencio. Sin embargo, la actitud nerviosa que ha mostrado el técnico en determinados momentos invita a pensar que la duda está instaurada en el club. Se echan en falta, en medio de esta calma tensa, unas palabras de apoyo al entrenador, si es que siguiera teniéndolo. Por ejemplo, por parte de Turki, activo tuitero que, entre sus enigmáticas reflexiones y vídeos de sí mismo, no ha encontrado un rato para mandar su respaldo al catalán, para decirnos que sí, que cuenta con él, que continuará siendo técnico del Almería y que el proyecto pasa por su presencia. Ya saben, ese tipo de mensajes que luego se terminan incumpliendo en el mundillo del fútbol, pero que tranquilizan al personal, al menos de forma momentánea. Si no lo han hecho ni él ni su directiva, cabe suponer que todo es tal y como imaginamos: Rubi cada vez tiene menos margen y la silueta de su destitución ya asoma por el horizonte. Y resulta raro, porque nadie mejor que la directiva sabe que, con lo que hay, se necesita paciencia. Firmar a un puñado de veinteañeros sin experiencia y unirlos a una plantilla ya de por sí joven, cuanto menos, requería tiempo. Era evidente que no todo iba a funcionar de forma inmediata. Lo hizo durante el inicio, pero dejaron ir a la chispa que lo prendía todo. Ahora, lo lógico sería que, sintiéndose medianamente responsable de lo que está ocurriendo, alguien de la directiva saliera a explicar que esto era esperable y que no culpa a Rubi. El técnico no puede irse de rositas con un equipo que empeora semana a semana y no muestra síntomas de mejoría. Quizás, saberse respaldado le ayudaría a volver a amueblarlo todo en las próximas fechas. O no. Entonces, no quedaría otra que actuar. Pero en ese supuesto, al menos, nadie podría alegar que no se le dio tiempo.