Seguimos subiendo. La cuesta de enero se hace menos empinada habiendo alcanzado al Cádiz, que sudó tinta el viernes para sacar in extremis los tres puntos ante un Racing que jugó con uno menos desde los primeros minutos de juego. Toca hacer la tarea y ganar al Lugo para seguir viendo todo desde arriba, desde lo más elevado de la rampa. Como si de una vuelta ciclista se tratara, aún quedan muchas cotas y dificultades que superar. No sé si se imaginan, siendo más o menos amantes o conocedores del ciclismo como un servidor, que se lleve a cabo esa idea aparentemente loca de que por ejemplo en mitad de un Tour los equipos puedan sustituir a algún corredor de los que empezaron por otro que en principio no salió de inicio pero que estaba de reserva, en la recámara. Y eso es un poco lo que está sucediendo en la UDA, que se va desprendiendo de jugadores que fueron importantes hasta esta misma mitad de temporada y los cambia por otros que pueden aportar un plus de cara al final. El caso más llamativo es el de René, hasta diciembre portero titular de las últimas temporadas y, para más inri, capitán de los rojiblancos. Su cesión a la Ponferradina, como la de Chema al Albacete, parece la mejor solución para todas las partes dentro de lo que cabe. Todos mis respetos también por Sekou, que en principio iba a Arabia con Gaspar pero parece que acaba siendo propiedad del Valladolid y cedido a su vez al Fuenlabrada en una rocambolesca operación para el hasta hace bien poco máximo goleador de la UDA esta temporada. Respetos, todos los que se me ocurren, para todos los que salen; pero también, por supuesto, para los que llegan a intentar mejorar las prestaciones de sus predecesores: Sivera competirá con Fernando por la portería, otro internacional en categorías inferiores como David Costas acaba de aterrizar para acompañar a Maras, Kaptoum ya está aportando en el centro y alguno más caerá. Entre los nuevos, los viejos y los que siguen, que nos sigan -con toda la prudencia y todo el respeto del mundo- haciendo soñar, que la UDA es sueño…