Respeten al fútbol femenino

En muchas ocasiones, cuando suelo compartir por los grupos de Facebook relacionados con el fútbol de la provincia noticias de los equipos femeninos de la UD Almería o de La Cañada, es inevitable no ver que salta siempre el típico imbécil para dar la nota. Siempre hay algunos listillos que ni se leen la publicación, pero están tan aburridos que deben dejar su comentario con su correspondiente emoticono de cara de enfado. La verdad, nunca he llegado a comprender a qué se deben estas actitudes. Al principio pensaba que estos personajes tienen algún tipo de paranoia, que piensan que las chicas quieren quitar el espacio mediático al balompié masculino o hacerlo desaparecer directamente. No me extrañaría que estas cosas pasen por la mente de gente que, en vez de hacer cosas de provecho, dedica varios segundos de su vida cada día a poner en una noticia recién colgada sobre fútbol femenino que no hace daño a nadie, cosas como "esto no le interesa a nadie" o "nos quieren meter el fútbol femenino ahora hasta en la sopa". Pues miren, lo primero es que le interesa a mucha gente y lo segundo es que nadie, absolutamente nadie, les obliga ni a leer cosas sobre fútbol femenino y muchos menos a ver un partido. Eso para empezar. Supongo que estarán muy aburridos o que directamente su tendencia machista les hace ver todo lo femenino en el deporte como un peligro para la masculinidad que siempre ha reinado en el fútbol. Pero los tiempos, por suerte, han cambiado. Y un deporte debe promover la tolerancia y la igualdad, algo que deben aprender a día de hoy todavía muchos aficionados al balompié. Este fin de semana hay derbi de fútbol femenino entre La Cañada y la UD Almería, el primero de la historia en categoría nacional, y sobre ello informará este diario, le pese a quien le pese, porque es un encuentro histórico, un evento deportivo que tiene el mismo derecho que otro a tener su espacio mediático. Entiendan ya que el fútbol femenino no solo ha llegado para quedarse, ha llegado para crecer.