Respuesta tardía

Hace un mes y medio habríamos afrontado la visita a Albacete con cierto temor. Pero la buena marcha y buenas sensaciones del equipo hicieron que, sin perder el respeto por el rival, el Almería y su afición se plantaran en el Carlos Belmonte sin descartar incluso un triunfo. La expulsión de Caro, en el minuto 9, cargaba más de razón a los optimistas, ya que con un Albacete en inferioridad casi todo el partido, la victoria no se nos podía escapar. Sin embargo, esa superioridad numérica supuso una carga extra a un conjunto almeriense que no supo muy bien cómo gestionar esa ventaja. El cuadro manchego se replegaba muy bien, y los rojiblancos, con una circulación de balón lenta y previsible, apenas incordiaban al conjunto local, que además salía con mucho peligro a la contra. Sin cambios desde el banquillo, el Almería llegaba al descanso con la sensación de que el Albacete estaba haciendo el partido que le convenía. La entrada de Chema por Narváez mejoró un poco el panorama en el segundo tiempo, aunque el mantener a los dos mediocentros defensivos ante un equipo tan replegado, siguió jugando a nuestra contra. El gol de Bela, aprovechando un desajuste defensivo, hizo que el Almería, como su entrenador reconoció en rueda de prensa, reaccionara, aunque fue una reacción tardía, ya que solo pudimos lograr el empate a pesar de algunas ocasiones de gol clamorosas. Fran, tras el gol local, estuvo valiente y acabó el partido con un equipo muy ofensivo que casi logra la remontada, pero uno no puede más que preguntarse si esa ambición transmitida desde el banquillo hubiera llegado mucho antes, no solo antes del gol en contra, sino también antes del descanso. El punto, por tanto, tiene sabor agridulce, aunque eso es otra señal del gran trabajo de FF. Un punto fuera, en Albacete, hace semanas, habría sido muy celebrado. Ahora, en cambio, lo lamentamos y eso habla del nivel de autoexigencia que se impone el equipo y lo mal que nos está acostumbrando a sus aficionados, que afrontan la visita a Granada sin descartar lograr los 3 puntos.