Que el Almería sea capaz de ponerse dos veces por delante en el marcador en Balaídos, desperdicie incluso alguna mas como las de Samu Costa o Luis Suarez, y aun así sea incapaz de traerse los 3 puntos es muy revelador. El Almería tiene cierta facilidad para anotar goles, pero a nivel defensivo hace más aguas que el Titanic. En Vigo, la alegría del gol de Babic nos duró poco más de un minuto. Entre que no peleamos el balón con convicción en el centro del campo, Veiga nos ganó la espalda en nuestro carril izquierdo y Seferovic se anticipaba a Chumi, que intentaba bascular hacia ese lado. A partir de ahí, yo daba por hecho la derrota e incluso la goleada, porque el equipo, incomprensiblemente, desapareció del partido. Menos mal que Luis Suarez, con sus aciertos y sus fallos, se ha empeñado en salvar al equipo y sacó petróleo de la nada para regalarle el 1 a 2 a Arnau Puigmal. A pesar de que daba por hecha la derrota, con ese gol, iluso de mii, creí que quizás el domingo iba a ser el día. Pero no. El enésimo error sacando el balón desde atrás, entregándolo en zona peligrosa de manera innecesaria, propició que el Celta lograra el empate. Y gracias. Gracias que el conjunto gallego es un equipo que se tira más de la manta hacia arriba y descubre los pies. El partido fue entretenido, Aspas tuvo un balón al palo, antes Luis Suarez había tenido un mano a mano y Samu Costa había fallado lo imposible. Al final, empate. Cuarto punto en cuatro empates fuera de casa. Ese es el triste bagaje. Hay quien dice que es punto de oro porque, como yo, daban el partido por perdido. Otros dicen que el punto hay que hacerlo bueno ganando al Valencia el domingo. Ahí está la madre del cordero. El Almería ha logrado solo un triunfo en los 8 últimos partidos. Por eso estamos donde estamos. Ganar el domingo de Resurrección al Valencia, rival en la zona baja, pese a su estatus, presupuesto e historia, es fundamental, Sin paños calientes. Sin excusas. Como dicen por las redes sociales, “Resurrección o barbarie”. Todo lo que no sea ganar el domingo, será un gran problema…