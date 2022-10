Retirarse a tiempo

Messi, Cristiano o Piqué son solo tres ejemplos de jugadores que, llegados al final de sus carreras, en algún momento tendrán que decir basta. Gestionar lo que les queda. Administrar también el pasado para que las cosas no queden en entredicho, tan solo por no haber sabido detenerse a tiempo. Este jueves en el propio Camp Nou pitaron a Piqué. Campeón de todo con el Barcelona y la Selección. Podríamos decir que la gente, su gente, no tiene memoria. O podemos pensar que el aficionado sí tiene memoria, pero el fútbol es el partido de mañana y los trofeos que están por venir. En el mismo orden de cosas, el Manchester United apartó de la plantilla a Cristiano Ronaldo por un acto de indisciplina. El jugador de 37 años se negó a entrar al campo en el minuto 89 y se marchó a casa sin decir adiós. Cada vez más criticado por la gente de lo que llamamos el mundo del fútbol, el luso está haciendo todo lo posible para acabar de la peor manera. Solo hay que recordar que en el último mercado el United lo quiso vender, pero no hubo comprador. Sospecho que lo que no existió fue un club que asumiera la ficha del experimentado jugador. Messi se fue entre lágrimas del Barcelona y en su primera temporada en el PSG no consiguió el objetivo de ganar la Champions. Este año habrá que ver, aunque si no es campeón del mundo, su reinado quedará en entredicho. Pero a ellos dos, a los que marcaron las pulsaciones del fútbol planetario de los últimos 15 años, solo les queda el mundial. Después, la nada. Aunque Messi volviera al Barcelona a jubilarse, solo en el mejor de los casos, algunos destellos de calidad nos recordarán que hemos tenido el privilegio de ver en acción al mejor de todos los tiempos. Imagino que como todo ciclo vital, saber irse es el mayor de los desafíos. Del cielo al vacío solo hay una estación y administrar el tiempo de bajarse del tren (antes que te arrojen) se me antoja del todo complicado si no nos preparamos para ello. Si le pasó a mi viejo cuando se jubiló, cómo no les va a pasar a éstos. El tiempo es tirano, justo y feroz. Mejor retirarse a tiempo que una pitada inolvidable.