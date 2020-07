Comocada vez que Jesulín de Ubrique se retiraba de los toros, desde el mismo momento en que Fernando Alonso dejó la Fórmula 1, ya se sabía que antes o después iba a volver. Es la suerte que tiene dedicarse a un deporte en el que da igual lo bueno que seas o la edad que tengas, que al final el que marca las diferencias es el coche que te dan. Suerte que no ha tenido el bueno de Fernando a lo largo de su carrera, porque han pasado ya quince años desde que el asturiano se coronara por primera vez como campeón del mundo, que se dice pronto. Luego vendría un segundo campeonato, vale, y la consideración de ser el mejor piloto de la parrilla durante años. Pero cómo iba a saber Alonso que su paso por las mejores escuderías del planeta no iba a poner a su disposición los mejores coches, sino troncomóviles como no se han visto en décadas en Ferrari, fallos, disputas con compañeros y demás problemas que dejan su par de títulos muy lejanos, y, sobre todo, muy escasos para un piloto de su talla, si es que los comparamos con los siete de Schumacher, seis de Hamilton o los cuatro de Vettel. Al final lo que queda para la historia son los números.

Supongo que, a pesar de todos esos sinsabores, ser el piloto mejor pagado le hizo a Fernando todo un poco más llevadero. Aun así, se notaba que en los últimos años ya como que se la resbalaba un poco todo aquello y le entró una vena existencial deportiva que le llevó en plan Chicho Terremoto a probar nuevas disciplinas automovilísticas. Algunas que no sabíamos ni que existían.

Pero bueno, el mago está de vuelta. Regresa a la escudería que le dio sus mayores glorias y que ahora no vive su mejor momento. Habría que ver quién le está haciendo el favor a quién. Porque, como ya ha demostrado Alonso, en este deporte no es necesario ganar nada para llenarte los bolsillos. Si ya cae algún título pues estupendo, pero huele más a retiro dorado que a otra cosa.