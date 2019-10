Retomar la presión

Almería, 10 de octubre de 2019. Estimado Piñeiro, este equipo tiene numerosas virtudes y un puñado de carencias que se han visto al descubierto coincidiendo con el bache ante Rayo, Cádiz, Sporting y Deportivo. La más evidente es que no está construido (al menos bajo la batuta de Pedro Emanuel) para construir el juego desde atrás o triangular en la media. El Cádiz tampoco y marcha líder, pero para hacer eso es fundamental no perder señas de identidad básicas de esas sorprendentes primeras jornadas como la presión adelantada para dificultar la salida de balón del rival o la presión tras pérdida para evitar que el contrario lance contragolpes con cierta comodidad. Esas cualidades se han ido diluyendo poco a poco, al punto de que en El Molinón fueron inexistentes y en Riazor poco menos que el equipo salió a verlas venir y aprovechar algún fallo para ganar con alguna transición. La mejoría está en volver a las raíces, no creo que Pedro Emanuel varíe una filosofía que le ha funcionado.