Rey Mago de Oriente

En todos los años que Alfonso García estuvo al frente del club, era inevitable ilusionarse con la apertura del mercado invernal e indignarse al cierre del mismo, tras comprobar como el presidente ni se esforzaba en intentar enmendar el entuerto veraniego o en reforzar al equipo para aspirar a cotas más altas, como sucedió con el equipo de Fran Fernández. Por suerte, Alfonso García ya es historia y este año tenemos la impresión de que nuestra carta a los Reyes Magos va a tener una buena respuesta por parte de nuestro Rey Mago que viene de Oriente, Turki Al-Sheikh. Con el Almería instalado en puestos de ascenso directo desde hace semanas, el club no solo no se conforma, sino que trabaja duramente para que la Liga le permita oficializar varios fichajes que ya tiene cerrados. Y es que el Almería quiere el ascenso sí o sí, y no va a escatimar un céntimo para lograrlo. De hecho, y pese a que el equipo está cómodamente instalado en puestos de ascenso directo, en contra de lo que muchos podrían pensar, no planean hacer un fichaje o dos para apuntillar la plantilla, sino que los movimientos van a ser mayores de lo esperado, tanto de entradas como de salidas. Y viendo el verano que se nos brindó, uno no puede más que dejarse llevar ante la apertura del mercado de invierno. Así, parece claro que se busca un lateral diestro (el argentino Di Plácido parece estar hecho), dos centrales (suenan Saveljich, Chema Rodríguez o Sergi Gómez), un mediocentro (Kaptoum del Betis), un mediapunta (Matías Palacios, Matías Rojas), un extremo (Gustavo Scarpa) y un delantero (Enric Gallego, Negredo, Julián Álvarez…). Como ven, una lista que tiene de todo y que deja a las claras la ambición desmedida de un Al-Sheikh que está haciendo con el Almería lo que muchos hicimos en el PC Fútbol o en el FIFA. La noche y el día con respecto a la gestión, particularmente en los últimos años, del anterior propietario. Lo que suceda de aquí a junio, no lo podemos saber. Lo que parece claro es que el club está haciendo una apuesta decidida por ascender y ojalá que se consiga.