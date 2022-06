Reyes Magos

Ya sé que es verano y aún queda mucho para Navidad. Pero ya saben que cada vez empieza antes lo del alumbrado navideño, los mantecados y anuncios de juguetes. Eso también se entiende porque a nuestros Reyes les salió una dura competencia con Papá Noel. Recuerdo que ya en mis tiempos de niño se decía que dando los regalos al principio de vacaciones nos permitía a las críos poder disfrutarlos y jugar con ellos, mientras que si esperabas al 6 de enero te quedaba poco margen antes de volver a clase. Muchos aficionados al fútbol, no sólo a la UDA sino en general, que nadie se dé por aludido, siguen siendo unos inocentes niños que creen en los Reyes, Papá Noel y el Ratoncito Pérez. Parece mentira ver cuarentones o incluso mayores rasgándose las vestiduras porque tales o cuales jugadores han roto su palabra de quedarse en tal equipo o irse a tal otro. Lo mismo me da para treintañeros o veinteañeros, señores. En el caso de la UDA me sigue sorprendiendo que haya gente sorprendida o incluso rabiosa porque Antonio Puertas decidió en su momento irse al Granada. O, el colmo, que Corpas se fue a Eibar. Aunque lo parezca, el fútbol no es un juego, sino un deporte profesional. Por mucho que nos duela, Sadiq se irá este verano o el próximo. Igual que Costa o Robertone, como bien apuntaba el amigo Paco Gregorio en cuanto se oficializó el fichaje de Gui Guedes. Siempre echo mano de mi querida Real Sociedad para comparar situaciones: allí, al contrario que aquí, la mayoría de jugadores son canteranos. Y desde Arkonada, Górriz o demás figuras de los 80 hasta Xabi Prieto recientemente, los donostiarras siempre han disfrutado de fieles. Yo dejé de creer en las hadas hace mucho, si es que alguna vez creí, y al final no guardo rencor a futbolistas como Íñigo Martínez por irse a "triunfar y ganar títulos" al Athletic. Vamos a ser serios, señores, que aunque sea tirar piedras contra mi tejado o el de los medios, creer en la fidelidad deportiva es pensar que lo que pasa en nuestras pelis y series favoritas es verdad, como el horóscopo y mayoría de cartas al director de los periódicos o hasta los reportajes de muchos programas de la tele. ¿O qué pensabais, chirlatos?