La Roja más almeriense

No para de recibir buenas noticias el fútbol sala almeriense en estas últimas semanas. No uno ni dos, sino hasta tres son los representantes que tiene nuestra provincia en la convocatoria de la selección española absoluta para los encuentros frente a República Checa e Italia de clasificación para el Mundial que el combinado que dirige Albert Canillas disputará durante estos próximos días. Todo un hito histórico, más aún cuando Almería no cuenta con ningún equipo en la máxima categoría del fútbol español. Juan Emilio, Pani y Cortés son los grandes protagonistas de este enorme éxito del deporte almeriense y que quién sabe si en un futuro se podrá volver a repetir. Si el primero de ellos ya sabe lo que es lucir la camiseta de la selección, los otros dos lo harán ahora por primera vez y cumplir ese sueño que parecía tan lejando cuando se iniciaron sobre el 40x20. A falta de un club almeriense en la élite del fútbol sala y con El Ejido Futsal en la categoría de plata como su principal estandarte, Juan Emilio, Pani y Cortés se han convertido en los grandes referentes almerienses en esta disciplina deportiva. Todo ello sin olvidarse de la ejidense Laura Fernández, quien a comienzos del mes de noviembre se estrenó con la selección española femenina de fútbol sala en un doble amistoso frente a Portugal. Como tampoco son menos reseñables las llamadas de otros de los jugadores almerienses para las categorías inferiores del combinado nacional como son los casos de Cola, con la sub-21, o de Iván Rodríguez, con la sub-19. Una larga lista de representantes almerienses en el fútbol sala nacional e internacional en el también se encuentra Sergio Mullor, seleccionador de Hungría y que hace no tanto llegó a dirigir al que es considerado como uno de los mejores jugadores del mundo de todos los tiempos como es el caso de Ricardinho, al que tuvo durante su periplo de un año en el ACCS París francés. Ojalá en un futuro no tan lejano podamos ver a un equipo almeriense en la élite del fútbol sala español, pero mientras tanto disfrutemos de las alegrías que los Juan Emilio, Pani, Cortés, Laura Fernández, Cola o Sergio Mullor nos den.