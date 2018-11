No voy a mentir: hasta que no comparecieron en sala de prensa Corona, Fran Fernández y los capitanes del equipo este jueves no tenía ni la más remota idea de esa dichosa cena organizada unos días antes del choque ante el Rayo Majadahonda y que, al parecer, derivó en la salida nocturna de casi una decena de jugadores, pese a que debían entrenar al día siguiente. Además, se dice que todo esto ocurrió a espaldas de un Fran Fernández que, al conocer dicha quedada, montó en cólera. La noticia sorprende, sí, pero no tanto como el desmedido tratamiento que se le ha dado por parte del club, con una comparecencia multitudinaria en sala de prensa que da a todo esto un aura de seriedad y dramatismo que, desde luego, incita a la sospecha. Como habrá quedado claro a estas alturas del artículo, no conozco a fondo el tema. No obstante, soy partidario de que los futbolistas se desahoguen y salgan hasta la hora que les dé la gana siempre y cuando no tengan obligaciones que cumplir al día siguiente, como era este caso. No es lógico ni profesional acabar la noche a las tantas cuando debes madrugar para entrenar. Mal hecho por parte de los implicados. Sin embargo, la preocupación va más allá de esta mera anécdota, y es que espero que no empecemos ya con los rollos a los que nos acostumbra este club cada año. Las camas al entrenador, las divisiones en el vestuario, las salidas nocturnas, la falta de implicación o, incluso, el fantasma de las apuestas han acompañado las últimas temporadas unionistas, y sería terrible que volviéramos a lo de siempre. Más que nada, porque el futbolista, a la mínima modificación de su entorno, varía su rendimiento. Mientras que otros vamos a trabajar día sí y día también sin modificar nuestra productividad, los jugadores tienen que tener un ambiente favorable para cumplir. Si están descontentos con el entrenador, no rinden. Si se sienten señalados, no rinden. Si no están cómodos, no rinden. Lo dicho, rollos que espero que no aparezcan tan pronto. Por el bien de todos.