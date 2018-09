A Roquetas, como en los viejos tiempos

Siempre da alegría volver a Roquetas de Mar. Es un pueblo en el que el deporte se trabaja, se fomenta y se mima como en pocos. La crisis acabó con los castillos de naipes que eran muchos clubes supuestamente profesionales, pero que vivían al amparo de los ayuntamientos. Y el CD Roquetas, al que tuve la suerte de cubrir en su ascenso a Segunda B en Catarroja y Teruel, y las cuatro temporadas de bronce, era uno de ellos. La gente del deporte roquetero aprendió la lección y se dedicó al deporte que más satisfacción da: la cantera. No sólo hay escuelas deportivas maravillosas allí, sino que se organizan torneos con mucho prestigio a nivel nacional e internacional. Además, también apuesta por citas polideportivas interesantes, caso de la etapa de la Vuelta Ciclista a España de este año. Lo mejor de todo, sin duda, es que Roquetas echa una mano siempre que puede a la provincia. A la Unión Deportiva Almería ya le ha cedido en más de un partido sus instalaciones y este domingo el Antonio Peroles volverá a tener color rojiblanco. Ya lo tuvo en aquel maravilloso encuentro ante el Teruel en junio de 2008, cuando la afición del Almería se desplazó a animar al Roquetas para lograr el ascenso. Antes también lo había tenido en un Almería-Sporting que se jugó allí con Paco Flores en el banquillo. Ahora es el turno del filial, malacostumbrado a ser nómada. El segundo equipo rojiblanco la campaña pasada tuvo que jugar en Las Salinas y en Viator, y ahora se desplaza al Antonio Peroles por culpa del tratamiento que está sufriendo el césped del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Para la afición almeriense no es nada cómodo, pero realmente merece la pena coger el coche, ver el partido, disfrutar esperemos que con la victoria y luego tomar unas tapas en la urba o en la zona del puerto roquetero. No estaría mal que a Roquetas le entrara envidia e hiciera un buen proyecto para recuperar este grupo IV...