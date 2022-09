Rubi debe elegir

El Almería encadenó su tercera derrota consecutiva en un partido en Mallorca en el que los locales tuvieron que hacer muy poco para quedarse los tres puntos mientras los rojiblancos daban muestras de frustración, desesperación y crispación, siendo un buen reflejo del estado de ánimo de Rubi, que no pierde oportunidad para mostrar su malestar por como ha ido el verano en cuanto a llegadas y salidas. Unos ven sus declaraciones valientes. Otros temerarias. Unos creen que teme por su puesto. Otros que quieren que le echen. Desde fuera es cierto que lo noto muy quemado y, como comentaba este fin de semana por Twitter, me recuerda a Ramis tras lograr la permanencia, descontento por la jugarreta que Alfonso y Corona le hicieron a Lozano, que le había vendido un proyecto engañado. Encima, había perdido a Puertas, Quique y Uche, y le trajeron a Caballero, Tino Costa, Nauzet y Verza, este último con calzador y en el último día del mercado. Ramis no ocultó su enfado y su equipo no se pareció en nada al del año anterior. Al final sería cesado, llegaría Lucas Alcaraz con puente de Fran Fernández, que cogería el equipo otra vez tras la espantá del entrenador granadino. Ramis no pudo levantar la situación y no sé si puso todo el interés en hacerlo. Rubi tiene que decidir. Puede seguir anclado en la venta de Sadiq y lamentarse por los que no están, con lo que su futuro en el club será corto, o puede asumirlo, pasar página y sacar provecho de los mimbres que tiene. Es muy posible que no pueda jugar como lo hacía con Sadiq, pero la plantilla tiene otras virtudes que, si se saben explotar, pueden resultar efectivas. Rubi pide tiempo y no le falta razón, pero el movimiento se demuestra andando y su gestión de recursos y dirección de banquillo puede ser mucho mejor de lo que ha sido en las últimas semanas. En su mano está cambiarle la cara al equipo. PD: A la afición del Almería también le pido un poco de mesura. Poco han tardado en llegar los pitos e insultos.