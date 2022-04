El Rubi más intervencio-nista

En esta recta final, cuando los equipos rivales conocen cada vez más las virtudes y defectos del Almería, Rubi está modificando el sistema y las piezas que sitúa en el campo. El 433, inamovible hasta marzo, ha dado paso a una serie de cambios según el contrario y los distintos contextos que se han ido encontrando los indálicos. La Romareda presenció el 442 con Sadiq Umar y Dyego Sousa en la punta de ataque. Notable en juego y suspenso en el resultado, no se ha vuelto a ver más. En Tenerife, se planteó una defensa de cinco para buscar la superioridad en el área ante el acoso en centros laterales. En un partido en el que se buscaba que pasaran pocas cosas, la victoria voló a Almería. Ante el Huesca, Robertone fue liberado del puesto de interior para jugar más cerca de Sadiq, con la misma libertad que tiene Portillo en todo el frente de ataque. Ese 442, distinto al de Zaragoza, no tuvo tanto impacto, con la expulsión de Akieme como punto final del choque. En la última cita frente a la Ponferradina, se volvió a variar a un 4231, situando a Portillo en el carril central y a Puigmal en un costado. Un movimiento eficaz en la presión y con el que el malagueño tenía más último pase para Sadiq. En defensa posicional, el 4141 ha ido mutando en dos líneas de cuatro para ser más sólidos. Toda esta sucesión de acontecimientos se enmarca en un momento de bajas importantes, hecho que dificulta la labor desde la pizarra. No es garantía de éxito las distintas disposiciones tácticas, pero de lo que no hay dudas es que Pacheta ya no sabrá con tanta seguridad el equipo que habrá enfrente. Si se verá las caras con un bloque bajo, con una idea más dominadora o con una mezcla entre ambas. Rubi ya ha demostrado ser camaleónico con el transcurso de los minutos. Ahora lo es desde el inicio. Las cartas están boca abajo. El sábado se darán la vuelta en un decisivo duelo. Hagan sus apuestas. Por mi parte, siempre al rojo. Y blanco.