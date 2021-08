Rubi pide más

Si hay un club especialista en entrar en la historia de otros clubes ese es el Almería. La temporada pasada, el Logroñés lograba su primera victoria en fútbol profesional contra los rojiblancos. El domingo, fue el turno del Amorebieta. Estaba cantado que el Almería era capaz de eso y más. El caso es que el partido evidenció las carencias defensivas del equipo (al fichaje de Carriço, anunciado hace una semana, se unió ayer el central serbio Babic) y también la falta de fondo de armario (el banquillo en Lezama era un poema). Rubi no perdió oportunidad ni antes ni después del partido para destacar la necesidad de fichajes y que realmente mejoren lo que hay. Para traer experimentos, mejor no traer nada. Y en esas estamos. Hoy se cierra el mercado de fichajes. El club necesita soltar lastre (Aguza y Vada siguen atrincherados y con la llegada de Babic, al menos un central saldrá). Si algo nos ha demostrado la nueva propiedad es que le gusta tener protagonismo en el día del cierre de mercado, #F5day como usa en sus redes sociales, y es de esperar que haya más movimiento hoy. Un delantero seguro. Un mediocentro y un extremo como posibilidades, pero todo dependerá de que sean capaces de persuadir a los descartes para que se marchen y no solo abran hueco en la plantilla, sino que también liberen un poco de tope salarial. A partir de ahí, sigo pensando que la plantilla no está tan mal y los porteros no me parecen tan malos como se dice en redes sociales. Makaridze estaba ya crucificado antes de su error grosero en Lezama, pero tambien existen los antiFernando. Creo que la portería no es un problema en este Almería, y sí que lo era el centro de la defensa. Los fichajes de Carriço y Babic tienen que ser diferenciales en ese aspecto y la mejoría debe notarse de inmediato. Manteniendo los jugadores importantes como Samú Costa, Lazo, Sadiq o Ramazani, fichando lo que se ha fichado y el delantero, la plantilla pinta bien. Si encima llegan un extremo y un mediocentro, pintará incluso mejor. A ver como queda la plantilla después de hoy...