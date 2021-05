A Rubi le quita el sueño

Almería, 20 de mayo de 2021. Estimado Piñeiro, no me extraña para nada que Rubi confesara tras la derrota en Cartagena que no dormiría si fuera preciso en la ardua labor de recomponer a este equipo, que parece un puzzle disperso difícil de montar. Antes de tomar las riendas del banquillo, visto desde fuera, pensaría que sería cuestión de acometer cuatro o cinco retoques, pero esto requiere una labor artesanal. El equipo estaba muy enfocado al tipo de juego que desplegaba con José Gomes, volcado en el aspecto ofensivo, que tapaba las carencias defensivas que ya empezaban a atisbarse con mayor virulencia en la etapa final del luso. Los equipos se construyen desde atrás y si no es así corres el riesgo de que los cimientos se caigan. Por mucha capacidad goleadora que tengas arriba, si siempre te enchufan dos o tres es muy difícil ganar. Soy pesimista, pero si entran en play-off ahí cualquier cosa es posible, incluso acabar subiendo.