Rubi y los síntomas

Hace dos semanas escribía por aquí que Rubi tenía que elegir si seguir llorando por cómo transcurrió la planificación de la plantilla, en tiempo y forma, o dejar eso atrás y centrarse en explotar los recursos que le han dado. Dos semanas después, y tras el bochorno de San Mamés, uno podría pensar que el entrenador catalán ha elegido. Yo, desde la distancia, y con la experiencia que me da haber seguido al club durante muchos años, veo en Rubi unos síntomas inequívocos de que está más fuera que dentro. Y no hablo de un ultimátum de la directiva, que lo puede tener, sino de su cabeza. El técnico rojiblanco, siempre muy lúcido y relajado en sus ruedas de prensa, anda tenso, pese a decir que está "tranquilísimo" (sic), y ya no transmite la misma lucidez y seguridad de antaño. Su dirección del equipo y su gestión de recursos también es cuestionable. El equipo está haciendo una segunda pretemporada en medio de la competición, o así se siente por las probaturas raras que hace con sus alineaciones. Ni las alineaciones tienen sentido, ni las sustituciones. El equipo no compite, le crean más ocasiones de gol de las que crea, y así es difícil. La temporada pasada, la primera vuelta, el equipo construyó su liderazgo desde la eficacia defensiva, concediendo muy pocas ocasiones al contrario y matando arriba por su mayor calidad. Seguir anclado en los que no están y resaltar la bisoñez e inexperiencia de los nuevos, solo ayuda a minar la moral de sus propios jugadores. El equipo suele ser un buen reflejo de su entrenador y su estado de ánimo, y el desquiciamiento y frustración que transmite este Almería no son casualidad. Este sábado tenemos una oportunidad para dejar atrás ese septiembre negro, pero, sobre todo, para que Rubi demuestre, como yo pienso, que puede sacar esto adelante y llegar al parón del Mundial con el Almería fuera de los puestos de descenso. PD: La afición va a jugar un papel clave en la posible reacción o no del equipo…