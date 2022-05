Estoy con Rubi

Londres, 12 de mayo de 2022. Estimado Navarro, ahora que estamos haciendo cábalas para el ascenso, si es mejor subir en diferido el sábado al siguiente en casa ante el Alcorcón, me posiciono en el lado de Rubi, que como bien dijo en rueda de prensa: "Soy de los que cuanto antes mejor porque disfrutarlo lo disfrutaremos igual, aunque la manera sea diferente". Subir al día siguiente de nuestro partido, mientras seguimos los otros marcadores desde casa, es una experiencia rara y nueva, pero a mí me importaría poco que fuera así. Lo importante es lograr el objetivo, y no como se consiga. Tengo billetes para ver el Almería-Alcorcón el próximo fin de semana y no me importaría que ese fuera ya una fiesta, con el equipo en Primera. Lo importante es que no se pierda la concentración y vaya a San Sebastián a por los 3 puntos, porque si hacemos nuestra parte, el objetivo caerá más pronto que tarde, con independencia de lo que hagan los rivales. PD: Si nos jugamos el ascenso en Leganés, Sadiq no irá con Nigeria. Eso seguro.