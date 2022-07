Me sorprendió muy gratamente mi compañro Paco Gregorio en la mañana del lunes cuando me envió por WhatsApp una foto de un viejo conocido para mí, que estaba en el Anexo del Mediterráneo. ¡Coño¡ ¡Rufete!, no pude más que decir cuando vi la imagen, comprendiendo al instante que el protagonista de la foto se había enrolado en el proyecto del Almería.

La primera vez que lo vi fue hace más de una década. Yo cubría la información del Granada CF para un periódico hermano de este, y aquel día tocaba jugar en Cartagena. Poco antes del inicio del partido llegaron, como es habitual, las alineaciones a la zona de prensa, pero lo hicieron acompañadas de una hermosa cesta de frutas que un amable caballero nos ofreció a todos los allí presentes como gesto de cortesía. Era Javier Rufete, quien poco después, en junio de 2011, llegaría precisamente al Granada de la mano de Quique Pina, para hacerse cargo de la jefatura de prensa de un proyecto que justo estaba comenzando a hacerse grande. En aquella primera temporada con Rufete en el cargo el equipo rojiblanco subió a Primera, lo que le permitió a este nuevo integrante del equipo de comunicación del Almería curtirse durante varios años en la elite y crecer enormemente como profesional.

El 22 de diciembre de 2016, Javier Rufete era despedido del Granada CF junto al gerente de aquel proyecto, David Navarro. Una concentración de aficionados a las puertas del estadio protestó contra la decisión y pidió que se reingresara a Rufete en su puesto. ¿Dónde se ha visto eso con un jefe de prensa?

No es fácil para los periodistas lidiar a diario con los clubes de los que tenemos que aportar información fresca y actualizada casi sin descanso. Pero, ojo, tampoco lo es para los responsables de prensa lidiar con nosotros. Rufete es un as en esa parcela y por eso considero que su incorporación al proyecto para Primera es un acierto total. Aparte de ser un tipo enorme, es eficiente, un atributo esencial para un puesto como el suyo.