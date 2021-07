Ruina olímpica

Comenzaron los Juegos Olímpicos Tokio 2020, aunque por causas de un virus cuyo origen aún se desconoce se está disputando en 2021. Por qué no le han cambiado el año, vaya usted y se lo pregunta a los japoneses, que al parecer son muy suyos en las cosas de andar por casa. En todo caso, demos las gracias para que el gordo no haya caído en la ciudad de Madrid, que entre la Covid y unos juegos con pérdidas millonarias nos hubieran traído mucha más ruina. Así las cosas, sin público, ni bombos, ni platillos, aunque sí con antorcha que una activista quiso apagar con una pistola de agua, los hijos del imperio del sol naciente han hecho lo imposible para que el resto de la humanidad disfrutemos del deporte. La nueva guerra fría es entre chinos y estadounidenses y el deporte está siendo una muestra más de ello. Los demás pintamos más bien poco a pesar de los esfuerzos de nuestros deportistas, pero por ahora hasta el no reconocido Kosovo ha conseguido más logros que los nuestros. Cuando digo nuestros, me refiero a Argentina y España, que no aspiran a otra cosa que a poder mejorar las testimoniales cosechas anteriores. Hablando de Argentina y España, el próximo miércoles ambas selecciones de fútbol se enfrentan por un lugar en cuartos de final. España juega regular y empata y gana. Argentina no juega a nada y pierde y gana, siempre por casualidad. Cualquier resultado me vale, vamos a ser sinceros, pero la Rojita tiene muchas más posibilidades de conseguir algo importante, como se dice en lenguaje futbolero. Las chicas del hockey jugaron este lunes y las argentinas ganaron 3-0. Los hombres empataron a uno. También este lunes debutó el baloncesto nacional. La Ñ venció a Japón, y luego también se enfrentará a la Argentina de Campazzo y la Eslovenia de Luca Doncic por el grupo C. Lo más atractivo por ahora que se puede ver por televisión es sin duda el ciclismo, donde el bastetano David Valero se arrebató un bronce. Pasó de 22 a tercero. El fútbol todavía no dice nada.