UNA SEMANA TARDE

P ODRÍAMOS decir que pocas veces una victoria copera fue tan importante para un equipo como la del Almería en Talavera de la Reina, pero estaríamos mintiendo. Hay clubes cuya exigencia es tal que cada derrota suma un clavo a un ataúd que muchas veces termina de enterrarse antes de final de temporada. Esos colosos no pueden permitirse un tropiezo. No ya en una final, tampoco en la jornada doce de liga o en la segunda ronda de Copa. Podría parecer contradictorio, pero equipos como el Almería, acostumbrados a subsistir con el agua al cuello constantemente, sí viven con esa tranquilidad, la de saber que se les perdona cualquier batacazo. Sin embargo, lo del otro día en Talavera era una final. Una final absurda e insulsa que no llevaba a ninguna parte más que a otro multitudinario sorteo que redirigirá a otro campo de inferior categoría, pero vital para los rojiblancos. Los de Garitano, al fin, lograron su primera victoria del curso y lo hicieron dejando la portería a cero, un doble alivio que ha permitido vislumbrar un ligerísimo rayo de luz en esta oscura noche de luna nueva. Esto permite nacer la reflexión de que ha llegado el momento de dar un giro de timón a la situación. El rival de mañana, el Alavés, tampoco es el equipo más en forma del campeonato, ni mucho menos, y hay dudas por Mendizorroza. Es el día de lograr tres puntos. No obstante, pensamientos intrusivos se cuelan en este idílico planteamiento. El pasado sábado aterrizó en Almería un recién ascendido que apenas sumaba seis goles a favor. Ahí, realmente, era el momento de cambiar todo. Un triunfo contra Las Palmas se habría reforzado con esta clasificación copera y Vitoria emergería en el horizonte como la oportunidad de hacer un tres de tres o, como poco, de brindarnos un empate que ninguno daría por bueno en la situación actual. Así, la sensación es la de que el Almería va con una semana de retraso. Ojalá la cuenta se quede ahí. Mejor tarde que nunca.