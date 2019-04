Programa presentado por el eterno Jordi Hurtado, para quien los años no pasan, Saber y Ganar lleva más de dos décadas en las pantallas. Es un concurso en el que compiten tres concursantes que deben responder correctamente a preguntas de cultura general en diversas pruebas y en el que es más complicado que en otros concursos hacerse con un buen pellizco de dinero como premio. El Almería de FF ha demostrado saber mucho en lo que va de competición. Es un equipo con unos conceptos tácticos que superan a la mayoría de los equipos de la Segunda División. Sin embargo, para ganar, tiene mayores dificultades. El sábado, ante el Rayo Majadahonda, tras un buen primer tiempo, tuvo que haber sido más efectivo y contundente. No lo fue, y unido a la candidez en defensa, acabó cediendo dos puntos que nos habrían colocado en una situación interesante de cara a la fase de ascenso. Máxime cuando, contra pronóstico, el resto de los marcadores favorecieron los intereses rojiblancos, incluida la sorprendente victoria del Córdoba. Así, a pesar de ceder dos puntos, el Almería solo está a 6 puntos de la fase de ascenso. Bien es cierto que algunos de nuestros rivales aún tienen que sumar los puntos que nosotros ya hemos sumado contra el Reus. Sin embargo, tal y como se ha demostrado este fin de semana, la categoría de plata no puede ser más igualada e impredecible y es difícil prever qué marcadores se pueden dar cada fin de semana. Si la semana pasada decíamos que la plantilla del Almería no iba a cesar en su empeño por luchar por cotas más altas, después de este fin de semana también podemos decir que los rivales no le van a dejar que se caiga de la lucha por la promoción de ascenso. Quedan 10 jornadas, y todo puede pasar. Si el Almería ofrece el nivel exhibido últimamente, pero con esa pizca de efectividad y mala leche que necesitamos en los metros finales, este equipo aún tiene mucho que decir. Para ello, es imprescindible recuperar los dos puntos perdidos ganando en la visita al Extremadura.