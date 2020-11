Sacificio y suerte

Suele decirse que el éxito llega gracias al sacrificio realizado durante muchos días. Es lo lógico, ya que un gran esfuerzo suele dar su recompensa, aunque a veces puede darse el caso de que nos quedemos con la miel en los labios aunque nos dejemos la piel. Es ahí donde entra el factor suerte. Bien es cierto que no es muy recomendable plantear un proyecto pensando en que un golpe de fortuna va a permitir que llegue a buen puerto, ya que no hay nada seguro y la suerte puede ser tanto buena como mala. Hay que currar, no queda otra, y sobre esa base, si el azar nos echa una mano positiva, bienvenida sea. La Unión Deportiva Almería estaba cerca de irse de casa del Rayo Vallecano con un solo punto, ya que estaba siendo incapaz de doblegar a los madrileños, pese a haber tenido durante muchos minutos a un hombre más que su rival sobre el terreno de juego. Entonces llegó un cabezazo de Cuenca en el descuento que supuso el 0-1 y que dio tres puntos de oro a los rojiblancos cuando menos se esperaban. ¿Esa victoria fue producto de la suerte o del trabajo del equipo? Considero que de ambas, porque para que haya un alineamiento de astros sobre un terreno de juego hay que estar al pie del cañón hasta el último minuto. Evidentemente el equipo almeriense tiene mucho que mejorar si quiere ganarse por derecho la etiqueta de claro candidato al ascenso, que no debe especular con el tiempo y esperar que la gloria siempre llegue en el último suspiro, como también le ocurriría en Sabadell, aunque sea por esfuerzo o por buena fortuna, lo importante es que los puntos se suman por igual a su casillero, aunque hay que tener muy en cuenta que la tendencia puede cambiar y caer del lado contrario. Hay que celebrar que la suerte haya estado de cara para la UDA en el feudo del Rayo Vallecano o anteriormente ante los catalanes, pero no hay que acostumbrarse a esperar mucho de ella y tratar que las victorias, siempre que se pueda, dependan uno mismo.