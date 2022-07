Sadiq jugará donde él quiera

Siempre he sido de la opinión de que por Sadiq ningún club va a pagar por él lo que pide el Almería, lo que tiene establecido en su cláusula, tal y como está el mercado. Sadiq, con todos los respetos del mundo para el delantero nigeriano, no es un jugador Top, como lo fue en su día Darwin u otros de la talla de Negredo, Felipe Melo, Kalu Uche o Diego Alves, por poner algunos ejemplos. ¿Que me gustaría verle cómo se defiende en una Liga de primer nivel como es la Primera española en un equipo "top"? Claro que sí. No sabemos cuál es el techo de Sadiq, pero sí que creo que Sadiq quiere seguir creciendo y aspirar a ser un jugador Top tiene que hacerlo fuera de Almería. Desde que llegó a Almería siempre ha perseguido un objetivo, el de ser "pichichi" de la categoría, pero no lo ha conseguido. Ahora se habla mucho de su futuro, de si se va a quedar o se va a ir. Amigos, no nos engañemos. Tal y como está el futbol, un jugador juega donde quiere jugar, tenga la cláusula que tenga o el contrato que tenga y ejemplos de estos conocemos muchos, sería casi interminable la lista. A Sadiq, por mucho que se diga que en redes sociales ha dicho esto o aquello, le interesa dar el salto a un equipo que esté la próxima temporada en competiciones europeas, ya que eso le puede vernir muy bien después de una serie de años recorriendo media Europa con más pena que gloria. El Almería le ha puesto de nuevo en el escaparate y eso lo va a aprovechar bien Sadiq. Está claro que la mareante cifra que pide por él el Almería nadie la va a pagar, pero si el futbolista quiere jugar a otro nivel y en un club que tenga competición europea, lo hará. Dirá que quiere jugar en el Almería, que quiere hacerlo en Primera con el Almería, pero si sobre la mesa tiene una oferta de un club importante, él se va a querer marchar y visto lo visto, más vale tener a un jugador comprometido y con ganas, que uno a disgusto y enfadado con el mundo.