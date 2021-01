Sadiq no se toca

Hace dos meses me vi en la obligación de escribir un artículo titulado 'Lo que el ojo no ve', en el que venía a defender a un Sadiq que estaba siendo injustamente tratado por su afición y en el que dije que estaba convencido de que sus goles iban a llegar. Dos meses después Sadiq se ha convertido en la sensación de la categoría y el sadiqismo se empieza a hacer viral, ya que ahora en el resto de España miran con envidia al Almería y no se explican cómo fuimos capaces de sacarnos de la chistera al delantero nigeriano después de vender a Darwin al Benfica, otro delantero que demostró ir sobrado para la categoría. Sadiq lleva 11 goles en sus últimos 12 partidos y los mete de todos los colores. Realmente es un abuso tener un jugador así en Segunda, porque si a todo lo bueno que destacaba de él allá por el noviembre se le une su capacidad goleadora, con tan solo 23 años, lo que queda claro es que va a ser un futbolista que va a dar que hablar en el fútbol europeo en los próximos años. Esta racha goleadora ha despertado la envidia en el resto de España y, al parecer, el interés de Monchi, director deportivo del Sevilla, que conoce al delantero de cuando pertenecía a la Roma, aunque anduviera cedido por distintas partes de Europa. No me sorprende el posible interés del conjunto hispalense por contratarle. Como digo es un delantero total, con incluso más cualidades en el cómputo general que Darwin, ya que es un delantero total que juega y hace jugar. Lo que también me sorprende es que la gente se crea de verdad que el Almería pueda malvender a Sadiq. Parecen olvidar que Alfonso García ya no nos preside y esos robos de antaño son eso, robos del pasado. El que quiera llevarse a Sadiq va a tener que pasar por caja y la sartén la tiene por el mango el Almería, que desde luego no tiene ni la obligación, ni la necesidad de vender, y si vende es porque la operación le beneficia mucho, como sucedió con Darwin. El Almería no va a vender a su goleador en la temporada que puede ser de nuestro ascenso. Venderlo ahora sería dispararnos en el pie si realmente queremos ascender…