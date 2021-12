Sadiq volverá más centrado

Soy de los que piensa que la marcha de Sadiq a la Copa África le va a venir muy bien al jugador. Y lo digo porque, dependiendo del tiempo que pueda estar fuera de Almería, puede ir olvidándose de esa ansiedad y egoísmo que se ha apoderado de él esta temporada, su segundo curso en el fútbol español, donde pretendía alcanzar el "pichichi', pero mucho me temo que ese honor va a estar reservado para "viejos roqueros" como Stuani, Rubén Castro, Borja Bastón, Stoichkov o incluso el veterano Yuri, con 40 tacos y en sus espaldas al igual que Castro. Y es que aún tengo en la retina, como muchos aficionados, el gesto feo que le hizo a Arnau cuando este, en el último partido en casa, no le pasó la pelota. Sadiq se va a perder muchos partidos y ojalá que le vaya muy bien con su selección y pueda llegar lejos en la Copa África, eso le servirá para que cuando vuelva, esa ansiedad por lucha por ser el pichichi Segunda desaparezca de su cabeza. A buen seguro que ayudará a su equipo a alcanzar el objetivo que tiene entre ceja y ceja. El Almería va a sobrevivir sin Sadiq, sin sus goles, de hecho ha estado siete semanas sin ver portería y el equipo ha seguido ahí arriba. Ahora se verá el potencial de este Almería, al tener que prescindir Rubi de su espigado delantero. Jugadores hay en el plantel, pero mucho me temo que sin Sadiq en el campo y para no perder poderío ofensivo, puede que hasta cambie de sistema. Este Almería ha sobrevivido sin su mejor jugador, el más desequilibrante, el que puede convertirse en el "diamante" del equipo, como es Ramazani, y no ha pasado nada. Ahora tendrá que olvidarse de Sadiq y seguro que seguirá compitiendo como el que más. Por cierto, ahora que en unos días se abre el mercado de invierno, sigo siendo de la opinión de que este Almería necesita al menos dos centrales, ya que a día de hoy Rubi solo confía en Babic y Chumi. Carriço es toda una incógnita e Iván Martos …

y no está la competición como para andar poniendo parches.