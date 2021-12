Sadiq contra Sadiq

Por mucho cariño que le dé Rubi y buenas palabras del entrenador catalán hacia Sadiq, lo cierto y verdad es que al nigeriano le están empezando a pasar factura los partidos que sella sin ver portería, aumentada esa ansiedad al máximo cada minuto que pasa sin hacer gol. Sadiq no está fino y a los delanteros, quiera o no quiera Rubi, se les mide por la cantidad de goles que hacen. A Rubi le valdrá que Sadiq corra, que ayude en defensa, que dé asistencias de gol, que se pelee con los defensas, que tire las faltas, los córners … pero si tienes un '9' en el campo que no hace goles, mal asunto. Empezó la temporada haciendo goles, acertando con la portería, pero esa "magia" se le ha apagado, y los goles de Sousa y de Villar le pesan aún más. No sabemos en Almería si Stoichkov, Stuani, Borja Bastón, Rubén Castro o Yuri trabajan más o menos para su equipo, lo que sí sabemos es que hacen goles, que es lo que de verdad cuenta. Se hablaba no hace muchos meses del precio de Sadiq, una cifra que ya por aquel entonces se me antojaba elevadísima y que ningún club iba a pagar. Ahora, a semanas de que se abra el mercado de invierno, y aunque Mohamed dijera en la Universidad que no venderían a Sadiq en enero, pienso que con los registros del delantero africano a día de hoy es menos probable que ningún equipo venga a por él. No será por falta de oportunidades, porque Rubi sigue confiando ciegamente en él, pero Sadiq no está cumpliendo con las expectativas que había depositadas en él. Se hablaba de que esta podía ser su temporada, en la que demostrar que es un nueve y que podría revalorizarse con relación a la pasada, pero por los motivos que sean no está funcionando y estoy convencido de que él es el primero que anda preocupado y que quiere marcar ya para quitarse esa ansiedad de encima. ¿Cuál es la solución? Debe de ser el club el que encuentre la manera de recuperar para la causa a Sadiq porque el equipo le necesita y sus goles se están echando de menos.