Sadiquista y Sousista

Hoy no escribo para recalcar lo bueno que es Sadiq. Cualquiera puede ver lo buen futbolista que es. Si hoy vuelvo a escribir por enésima vez sobre el genial delantero nigeriano es porque me veo en la obligación de señalar el injusto y hasta vejatorio trato que recibe el mejor delantero de la categoría, no ya por parte de las aficiones contrarias, algo que es de esperar, sino por parte de un buen sector de nuestra afición. A raíz de la exhibición de Dyego Sousa en Miranda del Ebro, he tenido que leer que Sadiq merece un banquillazo y que se está siendo injusto con el luso-brasileño. Como ya he comentado alguna vez, por motivos que se me escapan, Sadiq no gusta. Cuando ha hecho partidazos, anotando y repartiendo goles como Sousa, no ha recibido ni una cuarta parte del reconocimiento que el delantero luso-brasileño. Lejos de celebrar que el Almería tiene dos grandísimos delanteros y el puesto de 9 está bien cubierto, celebraron el hecho de que por fin podía Sadiq irse a tomar viento. Increíble pero cierto. Sadiq lleva 7 goles y 6 asistencias. Su influencia en el juego es tan visible que da hasta vergüenza tener que explicarlo. Su presencia asusta tanto que el otro día no le hicieron un marcaje individual, sino triple. Todo el mundo celebra la asistencia de Sousa a Puigmal, pero esos mismos ignoran la del nigeriano a Lazo. Lo que nuestra afición le está haciendo a Sadiq no tiene nombre. Ya tiene demasiada presión encima, él es el primero que sabe que, por lo que sea, no gusta, e intenta ganarse a la afición, pero no hay manera. Y el hecho de que sea tan distinto el trato que se le da, por lo mismo, a Sadiq y a Sousa, no ayuda nada. Yo soy sadiqista (sin la u intercalada, porque Sadiq tampoco es perfecto), pero no soy antisousista. Todo lo contrario. Sin embargo, lamentablemente, los hay sousistas y antisadiqistas. Da igual lo que haga Sadiq, nunca será suficiente. Si el domingo no marca Sousa, no pasará nada. Pero cuando no marca Sadiq, e incluso cuando marca, siempre es un problema. Hay quien incluso parece que prefiere que Sadiq fracase. Ojalá Sousa dé otro recital en Ibiza, será una gran noticia para todos…