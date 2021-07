Salarios y exigencias

En este croquis que se ha convertido el mercado veraniego del Almería es importante partir de la base de que algunos de los jugadores cortados/proscritos, no han acabado de demostrar en el terreno de juego su rol, ni han justificado sus salarios y, por tanto, no han cubierto las expectativas que por su rol o salario se les debería exigir. Es público y notorio que con Vada la cosa fue así. El club tenía unas expectativas, en cuanto a su liderazgo dentro y fuera del terreno de juego, que el centrocampista argentino no cumplió. En este caso, hubo actitudes que no gustaron. Como sucede con Peybernes, que no ha perdido oportunidad de decir que no quiere estar aquí y que, cuando estuvo, exigía la titularidad. En sus pocas apariciones con la camisola rojiblanca jamás justificó esos aires de grandeza. Con Petrovic la cosa es distinta. El club no tiene queja ni con su actitud, ni con su compromiso, pero sus prestaciones no se corresponden con las de un jugador que cobra por encima de los 600.000 euros, y menos con el rol secundario que desempeña. Su salida debería cerrarse esta semana ya que Petrovic tiene buena sintonía con el club y entiende su postura. Si queremos aligerar plantilla y masa salarial, lo del mediocentro serbio es de cajón. En ese contexto de poca prestación para el salario entraría Aketxe, cuya calidad está fuera de duda, pero cuyo rendimiento y rol no han sido lo esperado. Otra salida encarrilada es la de Jonathan Silva, que no acaba de cuajar y parece volver al Botafogo. El Almería tiene 4 laterales en nómina y él es el peor de todos. Lo único cuestionable es devolverlo a Brasil, ya que no parece el mejor sitio para revalorizarlo. Juan Ibiza, Iván Martos o Yanis Rahmani son jugadores en los que la nueva propiedad no cree del todo. Y luego está por ver lo de Sadiq, Samú Costa, Akieme y la portería,ya que dudo que Fernando, Makaridze y Rosic sean los tres porteros desde septiembre. Ahora mismo la planificación del Almería parece estar en el aire, y el puzzle rojiblanco muy complejo, pero las piezas van a ir encajando poco a poco y todo tendrá sentido...