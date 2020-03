SaldremosJuntos

Otra semana enclaustrados entre cuatro paredes, tiempo de un forzoso cambio de hábitos. La añoranza de poder volver a reunirnos con familiares y amigos, de volver a ver a su equipo en acción, de volver a acudir al estadio y otras tantas cosas. Tiempo de reinventarse. Así, no son pocas las iniciativas surgidas para amenizar estas semanas de confinamiento. Algunas de las que uno ya habló siete días atrás. Que son tiempos duros es una obviedad, el aquí firmante no va a descubrir la panacea. Un reclutamiento que ya está dejando secuelas de todo tipo. Que si ERTE por aquí, que si ERTE por allá y otros tantos aspectos negativos que están afectando a multitud de ciudadanos. Puede que el título de estas líneas pueda verse como un mensaje de ánimo. Aunque no es exactamente así, pero sí un posible halo de esperanza. Hay que remontarse siete días atrás. Momento en el que el aquí firmante se enteraba de una nueva iniciativa. Esta puesta en marcha en un inicio por varios futbolistas profesionales de la talla de Saúl Ñíguez, principal impulsor. Un movimiento en el que ya se encuentran deportistas como Óliver Torres, Álvaro Morata o Felipe Reyes. Incluso influencers ya se han unido. Así, el título de este texto hace referencia a este proyecto. Un movimiento que pretende ayudar a pymes y autónomos para paliar las consecuencias económicas dejadas por la crisis del COVID-19. Un proyecto al que ya pertenece un jugador con pasado unionista, caso de Aarón Ñíguez. Una iniciativa que uno no sabe hasta que punto podrá ayudar a todos los afectados. Aunque ello no es motivo para dejar de animar a los lectores a solicitar esta colaboración si se encuentran en la mencionada situación. El futuro no pinta halagüeño, pero iniciativas como esta tratan de que no sea tan negro.